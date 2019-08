'Joker' a Venezia 76, il film con Joaquin Phoenix e De Niro

Ho sempre pensavo che la mia vita come una tragedia, adesso vedo che è una commedia. Pensavo che la mia vita fosse una tragedia, invece è una commedia. In questa frase, pronunciata da Arthur Fleck, la sintesi dei tormenti di un uomo emarginato, psicotico, cabarettista fallito che nel crimine trova la sua chiave di svolta. Che c’è da ridere? Joaquin Phoenix è Joker nel film di Todd Philippe, uno dei titoli più attesi della prossima mostra del cinema di Venezia, in concorso per il Leone d'oro. Il direttore Alberto Barbera, lo ha definito come lo spin-off della serie nel film di Batman, il prequel de Il Cavaliere Oscuro ma ancora più dark di quanto non fosse il film originario. Una maschera dell'anti eroe già indossata dai grandi Jack Nicholson, Jaredo Leto e dal mai dimenticato Heath Ledger. La sua interpretazione è stata premiata con l'Oscar Postumo. Nel racconto drammatico, ambientato nel 1981 a Gotham City, Robert de Niro, veste i panni di un presentatore TV, figura centrale nella trasformazione, di Arthur Flack da reietto della società in un clown dal sorriso terrificante che semina il panico in città, diventando così il protagonista del male. Portare risate e gioia nel mondo.