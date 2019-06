Jovanotti, 7 nuove canzoni per il suo Beach party

Jovanotti irrompe nell'estate musicale con sette nuove canzoni dagli stili diversissimi, da cantare nei suoi Jova Beach Party, l'innovativo tour estivo che prevede dal 6 luglio 16 concerti in villaggi biocompatibili, allestiti ogni volta in riva al mare e uno quota, il 24 agosto, sulle Dolomiti, a Plan de Corones. In “Vado”, che ascoltate in sottofondo, c'è anche la voce di Guido Meda, il telecronista Sky della MotoGP. Lorenzo ci ha spiegato il senso del mini album in una sessione speciale della sua Jova Beach Radio, attiva da qualche settimana proprio in preparazione del tour: “Ognuna di queste canzoni va pensata al Jova Beach Party. Sono tutti pezzi che io proprio vedo ambientati dentro questo film che sta dentro la mia testa. Adesso c'è un ospite. Vi faccio sentire. Special guest, eccolo qua: pronti, via! È lui, the original Guido Meda”. Jova Beach Party prenderà il via il6 luglio da Lignano Sabbiadoro, per poi percorrere, per tutta l'estate, le località marine dello Stivale. Avrà la forma di una lunga festa, nella quale, oltre a Lorenzo, si esibiranno nel complesso oltre 60 artisti del mondo. Grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente e, come tradizione per l'autore di “Ragazzo fortunato”, all'esigenza di stare al riparo da ogni routine del mestiere di cantautore. “Mi auguro sia un film bellissimo, al quale partecipiamo tutti come attori protagonisti, proprio”.