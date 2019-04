La Festa dei Lavoratori sui palchi di Roma, Napoli, Taranto

È un appuntamento fisso dal 1° Maggio del 1990. Il tradizionale concertone di piazza San Giovanni a Roma, ideato da CGIL, CISL e UIL, richiama nella capitale centinaia di migliaia di persone per celebrare a suon di musica la festa dei lavoratori. Lavoro, diritti, stato sociale, la nostra Europa, i temi portanti dell'edizione 2019 condotta, per il secondo anno consecutivo, da Lodo Guenzi e Ambra Angiolini. Il cast torna internazionale per tutti i gusti e tutte le generazioni. L'ospite più atteso è Noel Gallagher. 200 chilometri più a sud è Napoli a ospitare un altro grande show. Primo maggio qui fa rima con salvaguardia dell’ambiente, antirazzismo e difesa delle donne con un appuntamento da non perdere, il collegamento con lo spettacolo che animerà Taranto. Lì si discuterà a suon di musica dell'inquinamento dell’Ilva. Organizzano da sei edizioni Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e il Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti.