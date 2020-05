La Scala mette online i suoi tesori su Google Arts & Culture

Si può sfogliare un manoscritto autografato da Verdi o una rara edizione della Turandot di Puccini, scoprire i dettagli più piccoli e raffinati costumi di Maria Callas, passeggiare per i corridoi e per il foyer, salire sulla scena, affacciarsi dal palco reale o ritrovarsi nella buca del suggeritore. La Scala, alza il sipario digitale su Google Art and Culture e mette a disposizione tutti i suoi tesori e angoli nascosti. Un archivio storico di 250 mila immagini, un progetto imponente reso possibile con le tecnologie più avanzate, dall'uso di Street View a una fotocamera specializzata nelle opere d'arte capace di cogliere sfumature invisibili a occhio nudo. Il risultato è un viaggio nel tempo, ma anche nello spazio che oggi, che il teatro chiuso per l'emergenza Coronavirus, ha il sapore di rinascita e ripartenza. Una riapertura virtuale, in attesa di poter riaccogliere dal vivo gli spettatori, a loro è dedicata la prima performance operistica della Scala, in quarantena. Abbiamo filmato una scena del Simon Boccanegra, abbiamo riunito degli artisti meravigliosi: Luca Salsi, Dmitry Belosselsky, Francesco Meli. L'orchestra e il coro della Scala sono tutti a casa e sono riusciti a presentare questo miracolo.