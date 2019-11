Lady Gaga sarà "la vedova nera" di Gucci per Ridley Scott

Con due candidature e la statuetta dorata in mano, per la miglior canzone originale, Lady Gaga sembra averci preso gusto. Il cinema da Oscar è la sua nuova passione. La pop star secondo Variety il sito deadline, il primo a darne notizia, è pronta per interpretare Patrizia Reggiani, la vedova nera di una storia tutta italiana. Ridley Scott avrebbe ingaggiato la cantante milioni di dischi venduti, per raccontare l'omicidio di Maurizio Gucci. Lady Gaga cosi sul grande schermo si trasformerà in "Lady Gucci", la moglie divorziata del Presidente della famosa maison di moda. oggi donna libera dopo 18 anni di carcere scontati per essere stata giudicata la mandante dell'omicidio del suo ex marito, nel 1995. Un delitto che ai tempi, catalizzò l'attenzione dei media. Le immagini della Reggiani in tribunale hanno fatto il giro del mondo. La Milano bene, tanta ricchezza, il jet set internazionale un matrimonio finito per una donna più giovane e la magia nera. Ingredienti perfetti, prima per un libro : "The House of Gucci a senstional Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" poi per un film. Il regista del "Il Gladiatore" ha acquisito i diritti la sceneggiatura sarà firma Roberto Bentivegna, protagonista una delle artiste più amate. Un progetto sulla carta, che già sa di successo.