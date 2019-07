Le calippe, Portame ar mare si candida a tormentone

“Giù l'asciugavamo con la birretta in mano, tutti incastonati sembra un tetris disumano, sul lettino del vicino, Calippo è il paradiso, come dalla D'Urso al suo salotto...” Romina e Debora, alias “Le Calippe”, tentano il colpaccio e mettono in musica “Portame ar mare”. Gli ingredienti per il tormentone estivo ci sono tutti. Un mix accattivante di ritmo, rime e reality postato su Instagram da queste due romane de Roma che tornano alla ribalta a 9 anni dall'intervista che le rese popolari. Era il 2010 quando le due ragazze, accaldate sulla spiaggia di Ostia Lido, rivelavano ai microfoni di Sky TG24 la loro ricetta per combattere la calura estiva, calippo e birra. Il videoclip è pronto, la canzone anche, da Ostia alle spiagge di tutta Italia è un attimo.