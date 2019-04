Madame X, Madonna annuncia sui social nome del nuovo album

Un video, 90 secondi di immagini diffuse su Istagram per annunciare il suo grande ritorno. Madonna è pronta per riprendersi il palco e lo fa sotto le spoglie di Madame X, titolo del suo quattordicesimo album in studio. Un teaser che introduce il suo nuovo progetto, quella Madame X figura femminile dalle 1000 anime. Madonna non ha condiviso ulteriori dettagli sul suo imminente nuovo album, il primo dopo Rebel Heart uscito nel 2015. Nessuna informazione sulla data di pubblicazione né sulla tracklist o sulle eventuali collaborazioni. Intanto, come invita Miss Loiuse Veronica Ciccone in questo video, provate a indovinare cosa sta cantando Madame X.