Maleducato, inno di Leo Gassmann alla gentilezza

È la prima volta da quando sono nato che vedo la società così tanto unita per una causa comune, che sia paura o che sia gioia, comunque, è sempre un sentimento che la società di oggi porterà nel cuore e nella mente è un ricordo che tirerà il meglio di noi. Sono abbastanza positivo in questo. Isolato, come tutti, Leo Gassman approfitta della concentrazione per realizzare questo video, lui e i suoi musicisti sono ognuno a casa sua, il risultato è: “Maleducato”, un messaggio serio, ma detto con il brio di un giovane artista che sente di avere molto da dire. Maleducato è un brano che cerca di ringraziare tutte le persone che scelgono l'educazione e la gentilezza verso il prossimo, nonostante le sfortune. Leo fa suo un po' dello stile di un grande cantautore degli anni 1970, Rino Gaetano. Lui utilizzava l'ironia che utilizzo io in questo brano, che secondo me è lo strumento più forte che ha la musica per poter comunicare un messaggio.