Man's world, protagoniste le passioni maschili

Sportivo e immancabilmente elegante, fedele alla tradizione ipertecnologico. Hipster, alternativo o radical chic. Quali che siano le tendenze maschili di oggi. Quel che è certo è che si tratta di un uomo esigente. La dimostrazione ce la offre l’appuntamento per eccellenza dedicata all'universo maschile. Evento internazionale, che per la sua terza edizione italiana ha scelto di unirsi a Teist, luogo dove ormai da 10 anni si incontrano le eccellenze della ristorazione italiana. Offrendo così un'esperienza esclusiva A tutto tondo. È un parco giochi per gli adulti. È un posto meraviglioso, dove si passa un sacco di buontempo. Io l’ho fatto la prima volta in compagnia dei miei migliori amici e mi ci sono perso, c’ho passato cinque ore. Ho comprato molto, perché una delle peculiarità è che tutto quello che trovi qua e ti piace lo puoi comprare. Sono piccoli prodotti di nicchia, grandi multinazionale che racconta invece qualcosa di estremamente customizzabile e personalizzabile. Customizzazione, infatti, la parola chiave del momento, parola che si traduce in personalizzazione, dalle scarpe all'abbigliamento a una seduta dal barbiere, fino alle moto. Le moto che vediamo su questo stand che si chiama Heritage Loft sono castomizzate direttamente da BMW Motorrad. Grazie a una serie di opzionali ed accessori fatti a Berlino, quindi nelle nostre fabbriche, consentono realmente di trasformare l’anima di queste moto. Dalla verniciatura a dettagli del motore, fresati in alluminio. Diciamo una grandissima vasta gamma per poter rendere ogni moto realmente unica. Il vero lusso, infatti, è possedere qualcosa di unico e non necessariamente di grande valore. Esperienze esclusive personalizzate, come piatti gourmet creati per l'occasione da grandi chef. Distillati, fragranze sofisticate, degustazioni e show cooking d’autore. Un lusso ricercato, ma nello stesso tempo top. È un lusso che mi piace definire Accessibile, perché davvero sono sfizi sono coccole che ci piace e prenderci ogni tanto e anche in un momento, magari, di ristrettezza economica, però il benessere passa anche attraverso qualche acquisto che ti fa stare bene.