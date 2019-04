MasterChef, 4 cuochi amatoriali alla sfida finale

Bentornati nella vostra cucina. Valeria, Gilberto, Alessandro e Gloria sono i quattro finalisti dell'ottava edizione del live cooking. Uno di loro diventerà il miglior cuoco amatoriale italiano. Nell'appuntamento conclusivo del talent culinario gli aspiranti chef sono attesi da nuove prove e da un ultimo ostacolo, dovranno infatti preparare un menù degustazione completo. Chi vincerà la sfida finale si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette. Alzate la Mistery Box. Ah ah ah! Ou! Che f***! A rendere ancora più avvincente questo gran finale del cooking show è la presenza nella masterclass di Heinz Back, lo chef pluristellato sarà il protagonista dell’Invention Test. Io sono molto molto felice di quello che avete fatto. Quale sarà il menù che conquisterà i palati dei quattro giudici? Lo sapremo nella diretta di Sky 1, è stata un'edizione ricca di creatività e talento. Ale che fai, una pasta? No, voglio fare un tortello. Eh, fai una pasta. Sì, ah, sì. Si chiama pasta. Piedi a terra, concentrazione e io quello che ho detto a loro “godetevi la serata, giocate, perché secondo me con l’emozione e il gioco puoi arrivare lontano”.