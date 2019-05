Masterchef 9, ecco i giudici della prossima edizione

Brino Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i giudici della prossima edizione di MasterChef. Si torna a tre, Joe Bastianich non ci sarà. Ma niente paura, è solo un arrivederci, assicura lo stesso imprenditore della ristorazione, una pausa per dedicarsi alla sua altra grande passione, la musica. Nel suo prossimo futuro un tour e un album. Com’è Giovanni aggressivo, mostrami, come sta, che faccia fai? Le cucine sono al lavoro, la ricerca dei migliori cuochi amatoriali, tra i tantissimi aspiranti, è iniziata. Le prime fasi di selezione sono cominciate. Tutto deve essere pronto per Masterchef 9 a dicembre su Sky 1 Mangia questo. Non è buono. Non è buono? E tu stai mettendo una cosa che non è buona nel piatto? Quando tagli… Bruno Barbieri, il decano, Antonino Cannavacciuolo la colonna portante, Giorgio Locatelli la rock star dei fornelli. Sono pronti, a loro il compito, prima di formare la nuova brigata del cooking show più amato della TV e poi, tra una mystery box e un pressure test incoronare il nuovo masterchef d’Italia. Non chiedetevi cosa possono fare i vostri ingredienti per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per i vostri ingredienti.