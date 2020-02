Masterchef 9, eliminata Giulia: "La mia vita è cambiata"

La vita di Giulia è cambiata parecchio, perché Giulia non è più la stessa Giulia di prima, è una Giulia più consapevole ed è una Giulia ancora più più affamata, ancora più vogliosa, è più sicura di sé sicuramente, però, la Giulia, dopo MasterChef comincia ora, quindi il bello e il ballo anche viene adesso. Io credo che alla fine il bilancio sia stato positivo. L'unico grembiule firmato che è arrivando nella MasterClass e anche che è arrivato tra i primi 10. Al di là del posizionamento credo che per il percorso che mi sento di aver fatto come persona lì dentro, soprattutto, possa, alla fine, ritenersi soddisfatta. Credo che le sue parole, alla fine, insomma, l'abbiano confermato, quindi sono sono felice. È chiaro, mi dispiace non aver vinto, mi dispiace parecchio, però, insomma, il bilancio è più che positivo.