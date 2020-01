MasterChef 9, gioco di squadra per gli aspiranti cuochi

Alzate le Mystery Box. Inizio spiazzante MasterChef con una Mystery Box vuota. I piatti di Anna Maria Antonia Marisa sono stati i più apprezzati. Marisa ha potuto formare le coppie per l’invention test. Gli ingredienti si sentono tutti e questo tortino un'ottima morbidezza. Mentre Marisa e Maria Teresa si sono imposte, Giulia e Francescana hanno vissuto momenti di emozione e tensione. Sono finite direttamente pressure test. La prova in esterno si è svolta al teatro Regio di Parma. Le due brigate hanno cucinato un menù della tradizione per 50 orchestrali. Rientrando in studio, si è messo ai fornelli lo chef Giorgio Locatelli. Il piatto una faraona ripiena da cucinare a ritmo elevatissimo e dopo un cambio di impostazione che impone all'aspirante chef di terminare il lavoro iniziato da un altro. Fauna, fegatini e verdure risultano fatali ad una cuoca amatoriale. Ero anche un po' consapevole che sarei uscita, anche perché ho sbagliato. Si è visto. Non certo io posso mettermi alla stregua del giudizio degli chef. Per te l’esperienza di MasterChef si conclude qui. Togli il grembiule. Devi lasciare per sempre questa cucina.