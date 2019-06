''Men in Black: International'', dal 25 luglio al cinema

“Noi proteggiamo la terra dalla feccia dell'universo con agenti in ogni grande città del mondo, alcuni più decorati di altri”. Sono un'agenzia Top Secret, hanno sempre protetto il mondo dall'universo altro, ma questa volta il nemico da sconfiggere potrebbe essere uno di loro. Torna “Men in Black” ed è international. “Togliti di mezzo!”. Alieni, armi sofisticatissime e poteri soprannaturali. Sul grande schermo Emma Thompson e Liam Neeson, protagonisti gli stilosissimi Chris Hemsworth e Tessa Thompson. “Vi dispiace guardare qui?”. “Guida e basta!” “Ho amato gli altri film della saga. Volevo fare qualcosa di contemporaneo; sai, sì, lo spazio, gli alieni, ma tutto si svolge sulla terra, molto divertente. È questo il genere di film che adoro andare a vedere al cinema. Abbiamo girato per il mondo, Londra, Italia ,Marocco, siamo stati a Ischia, un posto meraviglioso!”. “Andiamo, il mondo non si salverà da solo!”. “Stai dicendo che hai bisogno di me per farlo?”. “E' bello far parte di un film rappresentativo del cambiamento in atto ad Hollywood. Tessa è la persona perfetta per personifica il movimento, è incredibilmente intelligente, carismatica e piena di energia”. “Sarà uno spasso, ci divertiremo!”. “Ci dovrebbe essere un grosso pulsante rosso”. “Trovato”.