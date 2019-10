Milano, ecco la app per visitare il Cenacolo di Leonardo

A Leonardo sarebbe piaciuto questo mix di tecnologia e arte. È il Cenacolo Digitale. Un sito che non c'era, cenacolovinciano.org Una App che introduce anche la realtà aumentata all'esperienza di visione del capolavoro di Leonardo. È una nuova attività social per il museo del Cenacolo Vinciano, patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1980. Basterà scaricare gratuitamente l’App per farsi guidare tra i segreti dell'opera di Leonardo. Si punta il telefono sul Cenacolo e con la realtà aumentata si acquisiscono informazioni sul capolavoro di Leonardo. Esatto. Esattamente questo. Nei tempi giusti, cioè la tecnologia serve per una narrazione a multilivello. Quindi la possibilità di agganciare contenuti diversificati in maniera divertente e stimolante, rendendo informazioni sull'opera, anche in poco tempo, ma lasciando comunque come protagonista centrale l’opera stessa. Tutto nell'anno del cinquecentenario della morte di Leonardo. Il tutto renderà più semplice e più bello visitare quel fragile spettacolo che è l'ultima cena, sempre al cento di rigidissimi controlli per conservarne l'integrità. C'è un controllo costante, un filtraggio costante e noi siamo collegati costantemente con questi strumenti che abbiamo di controllo, che ci avvisano quando qualcosa non va bene. In qualsiasi momento, giorno e notte. In quest'anno speciale per Leonardo, il suo Cenacolo a qualche giorno dall'uscita del film “Io Leonardo” continua la partnership Sky Arte Polo museale regionale della Lombardia. Grazie a Sky il Cenacolo si è aperto eccezionalmente per quattro giovedì dalle sette alle dieci di sera, con biglietti offerti gratuitamente quindi è un grosso regalo che il Polo museale e Sky fanno, spero, a tutti i cittadini milanesi.