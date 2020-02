Milano fashion week, in passerella Tod's e Emporio Armani

In casa Tod's debutta Walter Chiapponi. Con la sua prima collezione donna, il nuovo direttore creativo ha saputo coniugare i codici del brand, con una visione molto personale. L'ispirazione è una donna che ama il lusso, ma che lo indossa con disinvoltura. Un'idea di abbigliamento che si sottrae agli estremismi della moda. Le icone del marchio sono ripensate in chiave femminile. Fil rouge di tutta la collezione il buongusto italiano di Tod's. I dati di questi i primi tre mesi del 2020 sul settore moda erano assolutamente positivi, purtroppo però c'è stato un imprevisto. Come lo state fronteggiando? “Verissimo. Tutto era partito in un modo eccellente. Li fronteggiamo con il buonsenso. Nel frattempo, come gruppo, come si dice nel calcio, giochiamo un po' di contropiede. Giochiamo un po' in difesa e un po' in attacco. Quindi l'attacco è quello di avere negozi tenuti al meglio e la difesa è quello di stare attenti a non avere troppi prodotti in questo momento nei negozi. Ora però la cosa veramente importante è che tutti stiano bene e che finisca questo un po' questo calvario per il popolo cinese. Come diciamo noi, qui da Tod's, together for China”. È la libertà a sfilare sulla passerella Emporio Armani; quella di una donna che non segue le tendenze perché a re Giorgio quello che interessa non è la moda del momento, ma migliorare le donne di oggi. E cosi in collezione ci sono abiti corti per chi ha belle gambe e pantaloni ampi per chi invece deve coprirsi un po'. È una collezione che permette di disegnare il proprio stile, riscrivere le regole. Giovane, frizzante, ma anche molto raffinata. Tra gli ospiti in prima fila, Gianna Nannini, protagonista della serata Giorgio's all'Armani Privé Club. Mi hanno detto che ieri sera sei stata esplosiva. “Ah sì? Io non mi sono vista. Quelli che mi hanno visto. Quel club ha un'energia. Sembra di essere al Blue Note a New York. Meglio, perché Armani è meglio. Meglio del mondo”.