Milano fashion week, Vogue e Yoox per moda responsabile

“Insieme per una moda responsabile”. Si chiama “Vogue YOOX Challenge The Future of Responsible Fashion” il progetto lanciato durante la Milano Fashion Week nella suggestiva ex Chiesa di San Paolo Converso. Un progetto che rappresenta un passo importante verso il cambiamento nel settore moda. Quella della sostenibilità è una grande sfida ineludibile per il mondo della moda. Vogue Italia e Yoox danno un loro contributo lanciando questo nuovo concorso, un challenger che prende i nostri nomi e che punta a scovare in tutti gli angoli del mondo i nuovi creativi. Non soltanto designer ma anche startupper, perché c'è sempre più bisogno di persone in grado di fare la differenza, soprattutto nelle nuove generazioni. Un nuovo capitolo di una lunga storia di amicizia tra Vogue e Yoox. Sono convinto che la tecnologia ci aiuterà a salvare il mondo. Sicuramente essendo io un tech guy forse sono un po' di parte, però penso davvero che grazie all'artificial intelligence, big data, technology, innovazione, tutto questo ci aiuterà a pensare diversamente da quello che abbiamo fatto fino adesso. “Se raggiugessimo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel settore della moda” ha dichiarato Marchetti, “avremmo davvero guidato una rivoluzione mondiale, qualcosa che potremmo definire rifashion e che non è un sogno, ma un traguardo raggiungibile lavorando con dedizione. La sfida per costruire insieme un mondo migliore passa dalla scommessa su persone di talento che la pensano diversamente”. Mi immagino un futuro dove i robot collaboreranno con gli uomini e le donne per creare un mondo migliore.