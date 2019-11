Milano Music Week, on the road per scoprire i generi musicali

27 giugno 1980. Bob Marley, decide che questo sarebbe stato il giorno in cui ci sarebbe stato il primo concerto allo stadio di Milano. Allacciamo le cinture per un viaggio in auto alla ricerca di quei luoghi che hanno scandito dei momenti basilari nella musica milanese. Lo stadio di San Siro ha ospitato storici concerti. Tappe memorabili sono il Live di Bob Marley ed i Live di Vasco Rossi. Il record è in mano a Vasco Rossi con 29 concerti. Andiamo in giro per questa Milano scoprendo luoghi inaspettati e facendo un po' di cultura su quello che è la storia della musica italiana, ovviamente, che ha contaminato, che nasce ovviamente dalla contaminazione milanese. Il Seat Milano Music Tour gratuito e su prenotazione, è rivolto alla scoperta e all'approfondimento di tre generi musicali. Lo stadio è stato ed è un luogo simbolo della pop Music, ma il cantautorato grazie ad Enzo Jannacci, ha avuto uno dei suoi santuari nel Derby Club. Il locale di un tempo oggi accoglie un centro sociale. Il quartiere periferico della Barona è meta dell'itinerario Trap Rap. Qui è cresciuto il rapper Marracash, a Buccinasco invece ha vissuto il rapper Fedez. Ho notato che anche le persone più adulte, sono interessate forse a capire a che cosa scuote i figli e quindi abbiamo avuto una buona risposta anche di giovani adulti sulla trap rap.