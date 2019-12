Miss Mondo 2019 ha 23 anni ed è giamaicana

Toni Ann Singh, Miss Giamaica è stata incoronata Miss Mondo nella capitale inglese. Laureata in psicologia, in Florida e modella ha vinto il più importante concorso di bellezza. Ecco come descrive il momento che ha preceduto la sua elezione: Nonostante la nomina a più bella del pianeta, la Miss non sembra avere particolari velleità nel mondo dello spettacolo. Ha infatti sorpreso tutti il suo annuncio di voler conseguire una seconda laurea in medicina. La Singh dedica la vittoria a tutte le ragazze del mondo, invitandole a credere come ha fatto lei nei propri sogni. Miss Giamaica ha preceduto sul podio i due concorrenti che rappresentavano Francia ed India.