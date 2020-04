Monologo di Lella Costa a EPPC Live, anche on demand

Noi magari saremo anche un po' più a rischio di coronavirus, però, non è che di colpo siamo rincoglioniti. Il rischio rincoglionimento è in qualche modo indipendente dall'età, forse persino dalla geografia, per quanto, secondo me, in America sono più portati, perché non soltanto il vicegovernatore del Texas, ma anche il Presidente dice le sue. Ma il punto è: provate a mettervi nei nostri panni. Di colpo è cambiato tutto. Due mesi fa era: “Non si chiede l’età a una signora”. Adesso è: “Oh, signora se non mi dice l’età non esce di casa”. Un po’ tanto, no? Un po’ tutto di colpo. A parte che poi l’età, a una donna non è che non si deve mai chiedere, non è come la fedina penale, non è che abbiamo la data di scadenza come lo yogurt. Scusate, vogliamo dare un'occhiata alla Regina Elisabetta, che di anni ne ha 94 e secondo me, sopravvive grazie alla cromoterapia, perché si mette addosso dei colori che solo lei e questo evidentemente… eh. Però quel donnino lì durante questo periodo… Lei, niente, non ha fatto un plissé. Ha avuto allettati nel senso di malati, credo il marito, il figlio, il primo ministro che già è tornato all'opera, ma lei niente, neanche plissé. D'altra parte, una che è sopravvissuta alle più grandi crisi economica, alle bombe di Hitler ma cosa vuoi che le faccia il coronavirus? È sopravvissuta alle permanente della Thatcher e alla frangia di Boris Johnson, ma non…