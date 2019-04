Morte Nipsey Hussle, arrestato il sospettato

Si chiama Eric Holder e ha 29 anni, l'uomo arrestato a Los Angeles con l'accusa di aver ucciso domenica scorsa Nipsey Hussle. Diversi testimoni, immediatamente dopo la sparatoria, avevano notato una persona scappare in auto dal parcheggio davanti al negozio di abbigliamento del rapper, nella zona sud della città. Il cerchio si è chiuso quando le generalità e una foto segnaletica di Holder, sono state diffuse per facilitare le ricerche. “Nessun regolamento di conti tra gang” ha precisato il Capo della Polizia di LA Moore, nonostante Nipsey sulla sua pagina Facebook si definiva membro della banda criminale dei Rollin 60 Crisp. In realtà, secondo quanto precisato, si tratterebbe di un omicidio maturato in conseguenza a una lite personale. Ermias Davidson Asghedom, questo il nome all'anagrafe dell'artista. Faceva parte della scena underground dell'hip hop e nel febbraio scorso si era aggiudicato una nomination ai Grammy Award, come miglior album rap con Victory Lap, il suo primo lavoro in studio. Nel 2016 nel mezzo della campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane, aveva fatto scalpore pubblicando insieme a un altro rapper, il brano FDT acronimo per Fuck Donald Trump. La sua morte ha sollevato una forte reazione tra i colleghi musicisti, da Snoop Dogg a Drake, fino a Rihanna, che in un tweet si è detta sconvolta. Lascia invece sconcertati il messaggio postato da Hussle qualche ora prima di morire “Avere nemici potenti e una benedizione” aveva twittato. Una benedizione che al rapper 33enne non è però bastata.