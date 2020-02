Mostra della Fondazione Barilla sullo sviluppo sostenibile

C’è una sola cosa che impatta più del traffico e del riscaldamento sul cambiamento climatico, la produzione di cibo. A rilanciare l'allarme è una mostra: noi, il cibo, il nostro pianeta, alimentiamo un futuro sostenibile. Promossa dalla Fondazione Barilla, l'esposizione, ospitata a Parma è un percorso multidisciplinare e interattivo. Pannello dopo pannello si scopre che durante la produzione del cibo sprechiamo troppa acqua e produciamo un quantità troppo elevata di gas ad effetto serra. Offriremo alcuni momenti di aggregazione per pe persone, nell'arco dei prossimi mesi, in modo che queste possano conoscere un po' meglio le problematiche riguardo al cibo che noi abbiamo studiato in tutti questi anni. Un terzo del cibo che viene prodotto nel mondo non viene consumato e viene gettato. Il cibo che non viene consumato o che si perde lungo la filiera produttiva, sfamerebbe per quattro volte chi è malnutrito o non ha accesso al cibo. Nella giornata nazionale contro lo spreco alimentare l'attenzione si sofferma su un dato. Gli italiani gettano ogni anno mediamente 65 kg di cibo pro-capite. Frutta e verdura sono i prodotti più buttati nella spazzatura.