Msc Crociere, varata ad Amburgo la nave ecologica grandiosa

Il nome non poteva essere più azzeccato. Si chiama Grandiosa la nuova nata in casa MSC. Varata al porto di Amburgo, alla presenza della madrina d'eccezione, Sophia Loren, e della presentatrice della cerimonia, Michelle Hunziker, MSC Grandiosa è anche la nuova bandiera dell'anima sempre più verde della compagnia che fa capo a Gianluigi Aponte. Dotata delle più innovative tecnologie di ingegneria avanzata per ridurre il suo impatto ambientale, è una delle navi più ecologiche al mondo. “Siamo qui ad Amburgo a presentarla non solo al mercato tedesco, ma al mondo intero. Una nave dove uno sforzo fatto in tutti questi anni dimostra al mondo che siamo un esempio per quello che è la sostenibilità, per quello che è l'ambiente, che oggi come oggi sicuramente è il problema più importante che dobbiamo affrontare. Il trattamento dei rifiuti e riciclo delle acque; questa nave non scarica una goccia d'acqua in mare. Addirittura aver creato un sistema dove non emaniamo nessun tipo di rumore ai cetacei, ai mammiferi, perciò una nave inesistente sulle acque. Perciò questo è un motivo d'orgoglio”. 65 metri d'altezza, 331 di lunghezza e 43 di larghezza, MSC Grandiosa è la nave più grande della flotta. Con i suoi 6334 passeggeri a bordo e 1704 membri d'equipaggio, toccherà i luoghi d'arte del Mediterraneo occidentale, in un viaggio che offre solo la parte positiva del viaggiare. “Bellissima, è una nave bellissima. Quando sono arrivata ieri sera ho detto: dove sta la nave? Era così grande che non la vedevo. Grandiosa devo dire. Hanno fatto un lavoro veramente eccezionale”. “Io non avrei mai pensato in tutta la mia vita di trovare quello che ho trovato su questa nave, dal Cirque du Soleil, che uno dice Las Vegas, Dubai, invece sulla nave il Cirque du Soleil, intrattenimento a gogò. C'è di tutto e di più. Io penso che la gente venga su questa nave e rimanga sotto choc per almeno due - tre giorni prima di fare vacanza”. Una tappa importante, quella di Amburgo per MSC Crociere, perché è stata anche l'occasione per annunciare un importantissimo traguardo: dal 1° Gennaio 2020 diventerà la prima compagnia crocieristica al mondo a impatto zero di anidride carbonica. “Offriamo ai nostri clienti, ai nostri vacanzieri, la prima vacanza al mondo a zero impatto di anidride carbonica. L'idea è di arrivare un domani ad avere navi a zero impatto ambientale completamente. Questo è lo studio, questo è lo sforzo e questa è sicuramente la direzione, la visione di MSC”.