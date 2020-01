Musica, De Palma e Ultimo star della classifica 2019

Passione estiva in metrica e rap. Video con Ana Mena, bellezza in bikini e tocchi vintage di moto d'epoca e jukebox. Il risultato è la canzone dell'anno per Fred De Palma. “Una volta ancora” è il singolo numero uno della classifica musicale 2019 nei rilievi di Fimi GFK. È cinque volte platino, che significa oltre 250000 tra download e streaming a pagamento. La classifica è dominata dalla generazione degli 80. Sono nati in quel decennio, infatti, anche il Coez di “è sempre bello” e il Pedro Capò di “Calma” remix. Rispettivamente al secondo e terzo posto. La musica italiana si impone. Tra i singoli sono solo due i successi internazionali nelle prime 10 posizioni. Negli album solo un nome dall'estero, i Queen al decimo posto con la colonna sonora di Bohemian Rhapsody. Qui il primato è di Ultimo subito star con “Colpa delle favole” Salmo è al numero due con “Playlist live” e al tre, insieme al collettivo Machete con “Machete Mixtape 4”. L'ascolto della musica, riferisce ancora l'associazione dei discografici, è sempre più in streaming, che cresce del 48% rispetto all'anno precedente. Nessun cambiamento in area vinili. Il Long Play più venduto del 2019 è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, uscito nel 1973, continua a vendere.