Un concerto che è già diventato leggenda. Nel cuore di Roma, tra le rovine eterne del Circo Massimo, David Gilmour ha dato inizio al suo attesissimo Luck and Strange Tour 2024, il primo dopo quasi dieci anni di assenza dalla scena. Sei serate sold out, un’atmosfera mistica, un suono potente e perfetto: oggi tutto questo rivive sul grande schermo. Dal 17 al 24 settembre, per una sola settimana, arriva al cinema “Live al Circo Massimo. Roma”, il film-concerto che cattura la magia di uno spettacolo leggendario. Diretto da Gavin Elder e girato tra le luci e le ombre dell’anfiteatro romano, il film porta lo spettatore al centro dell’esperienza live, tra le note dei brani di “Luck and Strange” e i classici immortali dei Pink Floyd.