David Gilmour, il trailer del suo film live al Circo Massimo

00:01:30 min
|
2 ore fa

Un concerto che è già diventato leggenda. Nel cuore di Roma, tra le rovine eterne del Circo Massimo, David Gilmour ha dato inizio al suo attesissimo Luck and Strange Tour 2024, il primo dopo quasi dieci anni di assenza dalla scena. Sei serate sold out, un’atmosfera mistica, un suono potente e perfetto: oggi tutto questo rivive sul grande schermo. Dal 17 al 24 settembre, per una sola settimana, arriva al cinema “Live al Circo Massimo. Roma”, il film-concerto che cattura la magia di uno spettacolo leggendario. Diretto da Gavin Elder e girato tra le luci e le ombre dell’anfiteatro romano, il film porta lo spettatore al centro dell’esperienza live, tra le note dei brani di “Luck and Strange” e i classici immortali dei Pink Floyd.

Eddie Palmieri, pianista che rivoluzionò salsa e latin jazzEddie Palmieri, pianista che rivoluzionò salsa e latin jazz
musica
Eddie Palmieri, pianista che rivoluzionò salsa e latin jazz
00:01:14 min
| 1 ora fa
pubblicità
Stans, il trailer del documentario di EminemStans, il trailer del documentario di Eminem
musica
Stans, il trailer del documentario di Eminem
00:00:42 min
| 2 ore fa
Trump contro Beyoncé: verità o propaganda?Trump contro Beyoncé: verità o propaganda?
musica
Trump contro Beyoncé: verità o propaganda?
00:01:01 min
| 6 giorni fa
Destiny’s Child: icone pop tornate sul palcoDestiny’s Child: icone pop tornate sul palco
musica
Destiny’s Child: icone pop tornate sul palco
00:01:13 min
| 10 giorni fa
Sam Smith: icona queer che ha riscritto il popSam Smith: icona queer che ha riscritto il pop
musica
Sam Smith: icona queer che ha riscritto il pop
00:01:05 min
| 13 giorni fa
roma Cesare Cremonini Jovanotti ombelico del mondoroma Cesare Cremonini Jovanotti ombelico del mondo
musica
Roma: Cremonini e Jovanotti cantano L'ombelico del mondo
00:02:27 min
| 18 giorni fa
Mortal Kombat 2, il trailer del filmMortal Kombat 2, il trailer del film
musica
Mortal Kombat 2, il trailer del film
00:02:32 min
| 20 giorni fa
Bad Bunny in 10 punti e 5 hit che lo raccontanoBad Bunny in 10 punti e 5 hit che lo raccontano
musica
Bad Bunny in 10 punti e 5 hit che lo raccontano
00:01:21 min
| 20 giorni fa
The Black Keys, la carrieraThe Black Keys, la carriera
musica
The Black Keys, la carriera
00:00:59 min
| 21 giorni fa
Lewis Capaldi, la carriera dell’artistaLewis Capaldi, la carriera dell’artista
musica
Lewis Capaldi, la carriera dell’artista
00:01:15 min
| 21 giorni fa
Eminem, il trailer del documentario sulla sua vitaEminem, il trailer del documentario sulla sua vita
musica
Eminem, il trailer del documentario sulla sua vita
00:00:42 min
| 22 giorni fa
Chi è Travis Scott, star globale tra musica e visioniChi è Travis Scott, star globale tra musica e visioni
musica
Chi è Travis Scott, star globale tra musica e visioni
00:01:07 min
| 23 giorni fa
Eddie Palmieri, pianista che rivoluzionò salsa e latin jazzEddie Palmieri, pianista che rivoluzionò salsa e latin jazz
musica
Eddie Palmieri, pianista che rivoluzionò salsa e latin jazz
00:01:14 min
| 1 ora fa
Stans, il trailer del documentario di EminemStans, il trailer del documentario di Eminem
musica
Stans, il trailer del documentario di Eminem
00:00:42 min
| 2 ore fa
Trump contro Beyoncé: verità o propaganda?Trump contro Beyoncé: verità o propaganda?
musica
Trump contro Beyoncé: verità o propaganda?
00:01:01 min
| 6 giorni fa
Destiny’s Child: icone pop tornate sul palcoDestiny’s Child: icone pop tornate sul palco
musica
Destiny’s Child: icone pop tornate sul palco
00:01:13 min
| 10 giorni fa
Sam Smith: icona queer che ha riscritto il popSam Smith: icona queer che ha riscritto il pop
musica
Sam Smith: icona queer che ha riscritto il pop
00:01:05 min
| 13 giorni fa
roma Cesare Cremonini Jovanotti ombelico del mondoroma Cesare Cremonini Jovanotti ombelico del mondo
musica
Roma: Cremonini e Jovanotti cantano L'ombelico del mondo
00:02:27 min
| 18 giorni fa
Mortal Kombat 2, il trailer del filmMortal Kombat 2, il trailer del film
musica
Mortal Kombat 2, il trailer del film
00:02:32 min
| 20 giorni fa
Bad Bunny in 10 punti e 5 hit che lo raccontanoBad Bunny in 10 punti e 5 hit che lo raccontano
musica
Bad Bunny in 10 punti e 5 hit che lo raccontano
00:01:21 min
| 20 giorni fa
The Black Keys, la carrieraThe Black Keys, la carriera
musica
The Black Keys, la carriera
00:00:59 min
| 21 giorni fa
Lewis Capaldi, la carriera dell’artistaLewis Capaldi, la carriera dell’artista
musica
Lewis Capaldi, la carriera dell’artista
00:01:15 min
| 21 giorni fa
Eminem, il trailer del documentario sulla sua vitaEminem, il trailer del documentario sulla sua vita
musica
Eminem, il trailer del documentario sulla sua vita
00:00:42 min
| 22 giorni fa
Chi è Travis Scott, star globale tra musica e visioniChi è Travis Scott, star globale tra musica e visioni
musica
Chi è Travis Scott, star globale tra musica e visioni
00:01:07 min
| 23 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità