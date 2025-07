Marco Mengoni in concerto a San Siro, intervista di Sky TG24

"Allora, no, non si dice chi vince. Sicuramente è una partita bella tosta e carica di emozioni. Io ho una televisione già accesa nel mio camerino perché sono qui a San Siro da stamattina e quindi alle 5:30 ho iniziato ad accendere anche i motori del tennis, essendo un grande appassionato. Quindi che vinca ovviamente chi gioca meglio, però siamo davanti a due mostri del tennis futuro, quindi c'è poco da fare, chi vince, chi non vince, cioè è comunque un bel tennis, un bello spettacolo". "Assolutamente. Come bellissimo sarà il tuo di spettacolo. Bentornato a San Siro, ma lo sai che sono là fuori 57.000 fan?" "Non mi ci far pensare". "No, io te lo dico". "Io quando li vedo e entro sento solo l'energia, cioè non è che devo far finta di non vederli. No, in verità non vedo l'ora. Beh perché comunque oltretutto Milano è la città che mi ha adottato da 14 anni, quindi suonare qui a San Siro è sempre molto bello e sarà comunque una prova perché è uno spettacolo che, come hanno detto in molti, molto audace". "Audace, coraggioso. Opera e pop, pop e opera, teatro". "Sì, ho fatto tuffare un pochino di opera, con ovviamente il dovuto rispetto all'opera, nel concerto pop ed è molto suggestivo. Non lo so, non so descrivere tutto quello che succede perché ne succedono tantissime. È un bel percorso, un bel percorso che sto facendo anche nella mia vita personale, quindi è un parallelismo con la società, come si è evoluta, eccetera eccetera. È da vedere". "Perché al centro c'è l'essere umano, quindi è un concerto che tu hai dedicato a tutti noi". "Beh sì. Lo dedico a me, lo dedico a tutte le persone che mi vengono ad ascoltare, lo dedico a una società e a un mondo che è un po', oddio, ci sarebbero degli aggettivi un po' negativi da dare, però è un momento molto particolare per la nostra società, e quindi si riflette anche su quello che sta succedendo. Ovviamente non dando nessun giudizio, o comunque delle cose da fare". "Ma spunti di riflessione. E poi anche è un momento di festa: 15 anni di carriera si festeggiano, si continuano a festeggiare". "Si festeggiano. Sono 15? Quanti sono? Io mi sono scordato, dal 2009 e i conti è meglio che non li faccio. Poi comunque mi sento ancora giovanissimo". "Ma sei giovanissimo e sei bellissimo". "Ho una band e dei performers incredibili e quindi ci manteniamo giovanissimi". "Allora, domani si replica a San Siro e poi altri concerti e si va avanti nei palazzetti e poi anche l'Europa ti attende". "Sì, abbiamo i palazzetti in Italia e in Europa a ottobre, novembre e dicembre". "Poi torni, non è che ci lasci, torni?" "Ma io sono sempre in giro. Io sono cittadino d'Europa, cittadino del mondo, cioè non mi sento attaccato a niente. No, no assolutamente, però è bello, è bello e sarà comunque bello ancora confrontarsi. Sono due anni e mezzo che non faccio tour, due anni e quindi è stato un ritorno diciamo molto consistente, di sostanza". "Di sostanza. Allora ti rubo un'ultima battuta, perché io so una cosa particolarissima...." "C'era un francese, un italiano". "No, no. Ti chiedo, so che tu hai curato questo spettacolo nei minimi particolari, addirittura il microfono. Tutto". "L'asta del microfono di solito me la faccio sempre da solo, ma parto dai bozzetti del palco proprio. Questo in particolare è stato. Sì, devo dire che proprio è uscita fuori il Capricorno ascendente Vergine che c'è in me. Su tutto. So il numero di motorizzati e luci che ci sono sul palco fino a, forse, quasi anche i bulloni che servono". "Allora, io non vedo l'ora di vederti sul palco. Nel mondo dello spettacolo non si dice niente se non questo". "Si, cioè si dice veramente una cosa". "No, non si dice, non si dice, non si dice". grazie infinite". "Io faccio solo po, po, po, po, po, po, po". "Giusto", "Così c'è pure un po': po, po, po, po, po, po". "Va bene, va bene, grazie Marco. Grazie Marco". .