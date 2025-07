Mengoni incanta San Siro con "Marco negli Stadi 2025"

Uno stadio pieno, due ore di musica e un pubblico in delirio: Marco Mengoni ha acceso San Siro ieri sera con la prima delle due date milanesi del suo tour “Marco negli Stadi 2025”, davanti a una platea da tutto esaurito. Un concerto ricco di emozioni, con momenti intimi e sorprese collettive, tra scenografie spettacolari e duetti inaspettati. Sul palco con lui, amici e artisti che hanno condiviso canzoni e applausi: Frah Quintale ha portato l’energia di Fuoco di Paglia, Joan Thiele ha colorato la scaletta con Un Fiore Contro Il Diluvio e il ritornello di Eco, mentre Sayf e Rkomi hanno infiammato San Siro con il nuovo tormentone Sto bene al mare. Dopo la seconda data di questa sera, il tour – organizzato da Live Nation e già oltre i 500.000 biglietti venduti – proseguirà il 17 luglio a Padova, il 20 luglio a Bari (sold out) e si chiuderà con una doppia tappa a Messina il 23 e 24 luglio (con il 24 già sold out). Il racconto per immagini di una serata indimenticabile.