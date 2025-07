Dalle prime immagini ci troviamo davanti a Johnny Cage, un vecchio divo anni '90 a cui comunque il pubblico è molto legato. Dal canto suo, invece, l'attore si sente già un rottame e proprio quando sembra di conoscere ogni certezza della vita ecco che viene scelto come giocatore principale da Raiden e Sonya per partecipare al torneo e trasportato nell'universo violento di Mortal Kombat! Tra combattimenti, armi e scene mozzafiato, la posta in gioco è sempre più alta e riguarda il destino della Terra.