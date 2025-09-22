The Official Release Party of a Showgirl, il trailer

Taylor Swift ha annunciato che pubblicherà nei cinema un nuovo film, The Official Release Party of a Showgirl , in concomitanza con l'uscita del suo prossimo album, The Life of a Showgirl. L'uscita segue il successo del film-concerto "Taylor Swift: The Eras Tour" , che ha stabilito nuovi record al botteghino. Mentre il film-concerto presentava esibizioni dal vivo, "Official Release Party of a Showgirl" offre un'esperienza diversa, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito al processo di creazione dell'album e presentando in anteprima nuovo materiale. Il film, della durata di 89 minuti, sarà nelle sale cinematografiche statunitensi dal 3 al 5 ottobre. Conterrà l'anteprima mondiale del video musicale del suo nuovo singolo, " The Fate of Ophelia " , insieme a filmati dietro le quinte che mostrano la realizzazione dell'album. Il progetto includerà anche video con i testi e commenti dettagliati di Swift sulle ispirazioni dietro la musica.