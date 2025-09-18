Depeche Mode, ecco il primo trailer del film-concerto M

00:01:36 min
|
3 ore fa

Il gruppo era reduce dall'uscita del suo quindicesimo album “Memento Mori” e allo stesso tempo in lutto per la scomparsa del membro fondatore Andy Fletcher avvenuta nel maggio del 2022. Il film mostra Dave Gahan e Martin Gore che si esbiscono di fronte a un pubblico particolarmente appassionato, mentre il regista Fernando Frías unisce filmati che esplorano la cultura, le tradizioni e il rapporto del Messico con la morte. In un comunicato stampa il frontman dei Depeche Mode Dave Gahan ha dichiarato: "In sostanza, il nostro nuovo film 'M' parla del profondo legame tra la musica, la cultura e le persone, e Fernando Frías, che ha diretto e ideato il film, ha fatto un lavoro meraviglioso nel raccontare questa storia attraverso la lente della cultura messicana e dei nostri concerti a Città del Messico.”.

