Achille Lauro: non appartengo a questa epoca

Penso che il successo sia un insieme di insuccessi, quindi è una strada da percorrere che include anche fallimenti e vari burroni da cui uscire. Quindi il successo in pratica è determinazione, costanza, impegno senza smettere mai e dedicando tutto il tempo possibile. In due parole Achille Lauro è un mondo in cui viviamo che è fuori controllo, decontestualizzato e appartiene ad un’altra epoca. Sono molto contento perché da oggi comincia il nuovo tour Rolls Royce Tour ci vedrà ospiti nei maggiori festival italiani e si concluderà nelle più grandi città italiane a ottobre, Roma, Milano, Napoli Bologna, Bari. 1969, il nostro nuovo singolo, è in rotazione in tutte le radio e quindi vi assillerà tutta l’estate.