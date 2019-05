Ondance 2019, dal 26 maggio a Milano il Festival della danza

Un festival sinonimo di invasione, ma di danze, tantissime e diverse, rigorosamente a cura di Roberto Bolle. Dopo “Piano City”, l'“Outdoor Week” e il “Wired Next Fest”, “OnDance - Accendiamo la danza”, il Festival della Danza, ideato e curato dall'“Etoil due Due Mondi”, torna a travolgere Milano dal 26 maggio al 2 giugno, dopo il grandissimo successo riscosso a Napoli il 18 e 19 maggio. Spettacoli, eventi, open class, workshop gratuiti di ogni tipo di danza in tutta la città, flash mob, ritrovi notturni di tango, liscio, swing. Insomma, un caleidoscopio di danze e incontri che si allarga ad ogni angolo della città di Milano, che si trasforma, nuovamente, in un enorme dancehall all'aperto, accessibile a tutti. La festa inizia domenica 26 maggio, con l'anteprima, esclusive in Italia, del film dedicato alla star della danza mondiale, Rudolf Nureyev, Nureyev “The White Crow”, diretto ed interpretato da Ralph Fiennes. Dal lunedì al sabato sarà un susseguirsi di incredibili eventi, dall'inaugurazione con il gran ballo, alla Biblioteca Ambrosiana, alla serata di liscio nel quartiere Barona, fino alla milonga più esclusiva della città, la Galleria Vittorio Emanuele, dove giovedì, 30 maggio, dalle 21.30 si ballerà il tango, Swing, street dance e gli immancabili gala delle stelle della danza al Teatro degli Arcimboldi saranno un ulteriore corollario a questa imperdibile celebrazione dell'arte coreutica, che sarà protagonista anche della serata finale, domenica 2 giugno a Piazza Duomo, nel cuore di Milano. Qui Roberto Bolle, insieme ai suoi friends del mondo della danza, ma anche della musica e dello spettacolo, darà vita ad una serata imperdibile nel solco della tradizione dei suoi live, ma anche dei suoi altri innumerevoli progetti. Uno show lungo una settimana che, senza alcun dubbio, farà danzare tutta la città e non solo.