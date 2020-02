Oscar 2020, film e personaggi della notte delle stelle

Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Joker? Joker guida la fila all'ingresso del Kodak Theater di Hollywood Boulevard per l'edizione 2020 degli Oscar. Il film sull'acerrimo nemico di Batman ha totalizzato 11 candidature, il numero più alto di sempre per una pellicola derivata da un fumetto. Concorre anche nella categoria miglior film, insieme ad altri otto candidati. Eccoli The Irishman. La rievocazione che un sicario fa della sua vita nella criminalità. C'era una volta a Hollywood. Rilettura degli anni d'oro della Mecca del cinema. 1917. Un eroico episodio della Prima guerra mondiale. Parasite. La rivelazione coreana storia sorprendente di una famiglia povera che si infiltra in una ricca. Completano la lista Jojo Rabbit, Piccole donne, Storia di un matrimonio Le Mans 66 Ford contro Ferrari. Veniamo alla corsa degli attori, la cinquina delle migliori attrici protagoniste è composta da Cynthia Erivo, in Harriet. Scarlett Johansson, in Storia di un matrimonio. Saoirse Ronan, in Piccole donne. Charlize Theron, in Bombshell, la voce dello scandalo. Renée Zellweger in Judy. I candidati come migliore attore protagonista. Joaquin Phoenix, in Joker. Antonio Banderas in Dolore e gloria. Leonardo DiCaprio, in C'era una volta a Hollywood. Adam Driver, in Storia di un matrimonio. Jonathan Pryce, in I due Papi, Arriviamo ai candidati per la categoria registi. Bong Joon Ho, Parasite. Sam Mendes, 1917. Todd Phillips, Joker. Martin Scorsese, The Irishman. Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood. La notte delle stelle si annuncia imprevedibile. Tra le certezze c'è che la cerimonia per il secondo anno consecutivo non avrà un presentatore.