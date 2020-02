Oscar 2020, "Joker" è il film con più candidature

Il tappeto rosso con le star come aperitivo. Ma il piatto forte sarà la cerimonia di premiazione, una statuetta per ciascuna delle 24 categorie, dal miglior film dell'anno ai cortometraggi. Sono 17 i rami degli Oscar, attori, montatori, autori, compositori e così via. I circa 9000 membri che quest'anno, compongono l'Academy votano per la rispettiva categoria, cioè i registi per i registi, gli sceneggiatori per gli sceneggiatori, eccetera. Tutti possono però votare per il miglior film. In questa edizione, Joker ha il maggior numero di candidature, sono 11, incluse miglior attore per Joaquin Phoenix, miglior regia per Todd Phillips e miglior film, dov'è in gara con altri otto titoli: 1917, Le Mans 66 Ford contro Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Piccole donne, Storia di un matrimonio, C'era una volta a Hollywood, e Parasite. Per numero di nomination, tre film seguono Joker, ognuno con dieci candidature: The Irishman, 1917, e C'era una volta a Hollywood. Solo Cynthia Erivo dei 20 attori e attrici candidati agli Oscar 2020 è di colore, e nessuna donna è stata candidata come regista. Il problema della diversità e dell'inclusione, venuto alla ribalta nel 2016, sembra ancora da risolvere.