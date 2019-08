Paura per Delon: il divo francese colpito da ictus, sta bene

Solo tanta preoccupazione perché sembrerebbe che il peggio sia passato. Alain Delon, lo scorso giugno è stato colpito da un ictus, con una leggera emorragia cerebrale. Le voci si rincorrevano da tempo sui giornali francesi, ma senza alcuna certezza. Solo adesso il figlio Anthony, parla alla stampa per rassicura i tantissimi fan sullo stato di salute del famoso padre. Fa sapere che sta bene, a detta dei medici le sue condizioni sono perfette e stabili, anche se fonti non ufficiali parlano di condizioni preoccupanti, ma l'evoluzione clinica sembra essere incoraggiante. Non è il primo problema di salute per l'ottantatreenne. Già nel 2017 è stato operato d'urgenza al cuore. Alain dopo aver passato una ventina di giorni in terapia intensiva, presso un ospedale parigino, al momento sta trascorrendo la degenza in una casa di cura Svizzera. Lui, uno dei volti più apprezzati del cinema d'Oltralpe, un sex symbol, tanto amato quanto controverso, schivo. La sua vita, i suoi amori, luci e ombre di un artista dall'animo tormentato lo raccontano come uno degli ultimi divi. La sua commozione sul palco al Festival di Cannes di quest'anno, quando gli è stata assegnata la Palma D'Oro d’onore, in omaggio alla sua magnifica presenza nella storia della “settima arte” ha fatto il giro del mondo. Un tributo che l’attore, aveva definito un omaggio postumo, fatto a un vivente.