Piano City Milano, dal 17 al 19 maggio 450 concerti gratuiti

450 concerti gratuiti, più di 50 ore di musica, parchi, terrazze, case, gallerie. Dal 17 Maggio torna Piano City Milano. Dalle periferie al centro tre giorni per ascoltare e condividere dal tramonto all'alba. La musica invade la città. In questo mondo apparentemente virtuale poi la gente ama stare assieme, ama essere comunità. Ovviamente abbiamo le problematiche da gestire, le questioni di sicurezza, però Piano City è l'esempio. Piano City è una cosa che è nata così e mette insieme una partecipazione incredibile. Ci teniamo molto alla varietà dei generi, quindi Mozart sicuro, anche Bach e soprattutto a valorizzare i programmi più specifici, proprio perché uno poi possa consultare il programma e cercare un suo percorso, in base anche alle preferenze o, magari, anche imbattersi per caso in uno di questi concerti, scoprendo anche nuova musica. Anche molta musica contemporanea, c'è un brano, per esempio, che ha scritto apposta per noi Michael Nyman quest'anno. Sono anche i suoi 75 anni. Ma anche Boosta che sul Mainstage dedica un pezzo alla Luna, perché suona sabato sera con questa Luna piena, che abbiamo preparato per voi per l'edizione di quest'anno. Terribilmente pop, terribilmente pop, certo.