Piccola Stella live, Ultimo ringrazia i fan con un video

"Piccola stella" live, questo the best off di fine tour. Ultimo, sul palco allo Stadio Olimpico di Roma, 64.000 persone presenti, a distanza di un mese ripercorre, attraverso musiche e immagini, quella che per il cantautore è stata la prima esibizione in uno dei luoghi simbolo della Capitale. Le proposte di matrimonio tra gli spalti, gli amici che lo hanno sostenuto, Antonello Venditti e Fabrizio Moro. Classe 1996, nato a Roma, carattere deciso, Ultimo mette in clip i ricordi più significativi un anno di successi. Il suo nuovo album "Colpa delle favole" è da doppio disco di platino. Un video che Niccolò Moriconi, questo il suo nome all'anagrafe, dedica al suo pubblico in segno di ringraziamento.