Raf e Tozzi in tour, rivivono gli anni '80

Il concerto di Raf e Umberto Tozzi è una raccolta di successi generazionali, attraverso la fine dei Settanta e tutti gli anni Ottanta. Quella sensazione di benessere che avevamo in quel decennio fortunato purtroppo si è persa, devo dire e oggi, insomma, il mondo sembra avere più problemi rispetto a quel decennio. Però, insomma, oltre alle canzoni io spero che quelle cose che allora ci sembravano frivole, che però avevano un senso, oggi possano aiutare, diciamo, ad alleviare la pesantezza dei nostri tempi. Dopo il debutto al Forum di Assago Raf e Tozzi sono in tour nei palasport italiani. Il duo si è formato di nuovo a distanza di oltre 30 anni dal successo di “Gente di mare”. Un'intesa che ha le radici nella stima che ognuno dei due ha per l’altro. Ci sono dei brani suoi che mi emozionano proprio, cantandoli, cioè suonandoli, cantandoli insieme a lui e questa è una delle ragioni più belle che possano avvenire tra musicisti.