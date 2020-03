Raffaello, a Roma apre la grande mostra

Più di cento opere di un artista geniale. Raffaello viene celebrato nei 500 anni dalla sua nascita con una grande mostra alle scuderie del Quirinale. Capolavori complessi ma accessibili, da ammirare. Trovarli, l'uno accanto all'altro è emozionante. Infatti si tratta della mostra più grande mai fatta su Raffaello. Raffaello si distingue da Leonardo da Vinci e Michelangelo soprattutto per il suo carattere molto socievole, molto amabile. Si capisce dai suoi ritratti che aveva una vera affezione per le persone che ritraeva, non sono mai caricaturali, oppure superficiali, non sono solo le foto da internet, Instagram, si basano sull'osservazione molto precisa, approfondita della personalità. 75.000 prenotazioni. La mostra, rispetta l'apertura prevista: 5 marzo - 2 giugno. Anche così, con le dovute precauzioni, si reagisce alla paura del virus. La gente in genere spesso viene nei musei, nelle mostre, per trovare pace, per trovare speranza, anche relax, - perché no? – ora a maggior ragione viene per un’esperienza anche meditativa davanti ai quadri. E infatti questi quadri di Raffaello a tutti quanti possono anche dare un'ora, due ore, tre ore di riflessione.