Rapper Nipsey Hussle morto in una sparatoria a Los Angeles

Avere nemici potenti è una benedizione, aveva twittato Nipsey Hussle qualche ora prima di morire. Però al rapper 33enne questa benedizione non è bastata perché domenica proprio fuori dal suo negozio di abbigliamento nella zona di Hyde Park a Los Angeles, è stato ferito a morte da diversi colpi di pistola. La polizia ha detto che non ci sono sospettati e che le indagini sono ancora in corso, anche se secondo diversi testimoni, come riporta il Quotidiano Los Angeles Times una persona sarebbe stata vista scappare in auto dal parcheggio davanti al negozio. Ermias Asghedom questo il suo nome all’anagrafe Da adolescente aveva fatto parte di una gang di Los Angeles prima di intraprendere un percorso diverso e ultimamente era coinvolto in un progetto sociale per i quartieri sud della città. Proveniente dalla scena underground dell’hip hop, nel febbraio scorso si era aggiudicato una nomination ai Grammy Awards, come miglior album rap, con Victory Lap il suo primo lavoro in studio Nel 2016, nel mezzo della campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane, aveva fatto scalpore pubblicando, insieme a un altro rapper il brano FDT acronimo “Fuck Donald Trump”. Forte la reazione della comunità rapper da Snoop Dog a Drake fino Arianna che in un twitt si è detta sconvolta: “Non ha senso, sono inorridita”.