"Reale", album di impegno e divertimento per J-Ax

“Reale” di J-Ax con tanti artisti e ospiti è un album a due facce. Alterna spensieratezza e temi scottanti di attualità. C’è uno spunto di una legittima difesa portata all'estremo da parte di una donna che subisce violenze per anni, da parte del compagno e non riesce a trovare nella legge, nella giustizia un aiuto. E quindi ci si fa una domanda: è ingiusto che questa donna si sia, fra virgolette, vendicata, fatta giustizia con le proprie mani? E io non riesco a trovare una risposta. Mi piace mescolare il rap con tutto quello che sono le quattro cose che penso di saper far bene. Quali sono? Nella musica, no? Diciamo che me la cavo discretamente sui lenti, me la cava discretamente sull'ironia e me la cavo discretamente con le metriche. Il tuo album precedente, cioè quello con Fedez ha avuto un'accoglienza trionfale. Adesso sei di nuovo da solo. Ti senti più libero artisticamente? No, sono sempre stato libero artisticamente, anche quando abbiamo fatto il disco insieme, che comunque ha avuto tanto successo quanto il mio disco precedente. Non è mai una cosa bella, per un artista, avere sempre il confronto con il passato.