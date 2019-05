Renga, all'Arena di Verona anteprima del tour

“Prima o poi” è il nuovo singolo di Francesco Renga, così lo ha cantato all'Arena di Verona per l'anteprima del tour, che in autunno si sposterà nei teatri. E' l'occasione per sentire dal vivo “L'altra metà”, il nuovo album di Renga, un cantautore che ha messo a fuoco il suo stile intimo e insieme coinvolgente. “la musica ha un potere assoluto, quello di arrivare a toccare delle corde che altrimenti non riesci nemmeno ad intuire, tantomeno ad arrivarci. La musica è un linguaggio che li supera tutti, supera la parola, supera qualsiasi forma di comunicazione, proprio perché arriva direttamente dall'animo delle persone. In questo senso ha un potere assoluto, anche dal punto di vista sociale”.