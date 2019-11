Ringo Starr, musica e foto nel segno dei Beatles

Vi siete mai chiesti perché mezzo secolo fa a Woodstock non c'erano i Beatles, in quel periodo la band più popolare del pianeta? Lo spiega Ringo Starr, che quest'anno, in occasione dell'anniversario di quel concerto divenuto proverbiale, era sul palco con Santana. di tanto in tanto, Ringo Starr e Paul McCartney hanno improvvisato qualcosa insieme. A proposito di un tour mondiale, però, Ringo è chiaro. nella vita di Ringo Starr, oltre alla musica c'è l'hobby della fotografia.