Roberto Bolle svela i segreti dei danzatori in scena. VIDEO

In scena giustamente bisogna... è una performance quindi alla fine devi dare il meglio, il massimo, anche con i compromessi di non seguire esattamente quelle regole, ma trovando il miglior risultato di quel momento, che poi è un compromesso tra la parte interpretativa e quella tecnica. Bisogna in quel momento... il ballerino stesso si prende la libertà di rinunciare a seguire alcune regole, facendo in modo che il pubblico non se ne accorga. Si dividono un po' in due i ruoli che vengono dati ai protagonisti del repertorio in generale, quindi questo della un po' più di quindi non sarebbe comunque... sicuramente è stato uno dei ruoli a cui sono più legato, anche perché tra tutti i ruoli del repertorio classico è quello che dà più libertà interpretativa