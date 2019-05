Romulus, nuova produzione originale Sky su nascita di Roma

Il racconto epico della nascita di Roma che dominerà il mondo per oltre un millennio, rivivrà in una serie originale Sky, prodotta da Cattleya e Groenlandia e distribuita a livello internazionale da ITV. Stanno per iniziare le riprese di Romulus, in due città interamente ricostruite sulla base di ricerche storiche documentate. Con più di 700 stunt e centinaia di armi riprodotte. Showrunner e regista della serie Matteo Rovere, che l'anno scorso ha firmato per il grande schermo “Il primo re” con Alessandro Borghi, ha messo al centro della storia, le vicende di 3 ragazzi segnati da morte, solitudine e violenza. 10 episodi interpretati da Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, girati in protolatino tra la capitale e dintorni. Ambientati nell'VIII secolo prima di Cristo, per raccontare l'origine del potere di Roma, con uno stile crudo, realistico e potente, com'era quel mondo primitivo e brutale tra storia, leggenda e rivoluzione.