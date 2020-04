Santa Cecilia, Respighi, Sorrentino: video di speranza

Jack Gambardella si risveglia sulla sua terrazza. L’inquadratura che si alza è come un sospiro di sollievo dopo un brutto sogno. Comincia così il nuovo video dell'accademia nazionale di Santa Cecilia, in cui i 94 professori d'orchestra si uniscono in rete con la direzione di Antonio Pappano. Suonano l’emozionante finale di I Pini di Roma, di Ottorino Respighi. Un montaggio inedito un'immagine del film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, ci porta nello splendore di Roma. In lontananza una nuova alba. Dall'incontro delle arti, una suggestione di ottimismo.