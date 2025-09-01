Fallout 2, il trailer

Ambientata in un mondo retro-futuristico e post-apocalittico in cui quel che resta dell'umanità sopravvive in bunker antiatomici, la serie di Fallout prende le mosse quando Lucy MacLean (Ella Purnell), ignara e speranzosa abitante del Vault 33, è costretta ad abbandonare il suo rifugio dopo il rapimento del padre Hank (Kyle MacLachlan). Subito sconvolta per la violenza, la deformità e la decadenza morale che dominano il mondo in superficie, Lucy incrocia il cammino del Ghoul/Cooper Howard (Walton Goggins), un ex attore di Hollywood, ora sfigurato e divenuto cacciatore di teste. I due si mettono alla ricerca del famigerato dottor Wilzig, possessore di un reperto a fusione fredda, e alla caccia all'uomo si aggiunge anche Maximus (Aaron Moten), giovane apprendista della Confraternita dell'Acciaio, gruppo che preserva gelosamente la tecnologia pre-bellica.