La storia ha come protagonista Lilian, madre di Levi, un bambino da poco iscritto in una squadra di calcio di pulcini. Da subito Lilian si rende conto che a rubare la scena non sono le partite dei bambini, bensì i genitori: un coro di urla, applausi fragorosi e strategie da allenatori improvvisati scandisce ogni sabato mattina. Tra tutti, la guida indiscussa della compagnia è Marenka, la team leader iperattiva e madre di Vito, bizzarro compagno di squadra di Levi. Mentre la protagonista cerca di restare defilata per non trasformarsi in una genitrice urlatrice, il figlio si trova perfettamente a suo agio con i compagni di squadra, e rafforza un'amicizia tanto improbabile quanto sincera con Vito. Mentre la rivalità comica tra genitori raggiunge picchi esilaranti, la nuova famiglia di Lilian dovrà imparare a destreggiarsi tra ammonizioni arbitrali e cori di per scoprire se sia possibile sopravvivere (e magari divertirsi) ai margini del campo.