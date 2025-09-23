La storia si apre con un’ipotesi inquietante. Il mondo è sull’orlo della Terza guerra mondiale e i potenti della Terra decidono di rifugiarsi in una struttura sotterranea ultra-moderna, il Kimera Underground Park. Lontano dal caos e dalle bombe, miliardari e famiglie privilegiate trovano salvezza in un “paradiso” blindato dotato di ogni comfort immaginabile: ristoranti, bar, giardini zen, piscine, palestre e un campo da basket. A prima vista potrebbe sembrare un resort esclusivo, ma dietro le luci artificiali e i corridoi perfettamente arredati emergono tensioni, rivalità, vecchi rancori e segreti pronti a esplodere. Il rifugio, da simbolo di sicurezza, si trasforma così in un microcosmo soffocante dove la convivenza diventa un gioco di potere.