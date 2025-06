I protagonisti di Olympo sono un gruppo di giovani atleti di alto profilo, pronti a tutto pur di emergere nel settore sportivo di riferimento: composta da 8 episodi, la prima stagione racconterà la storia di Amaia, interpretata dall'attrice spagnola Clara Galle, che scopre di non essere più la nuotatrice più promettente della sua squadra. Superata dall'amica Nuria, Amaia si accorgerà ben presto che nel centro sportivo che frequenta sta succedendo qualcosa di strano. Le prestazioni dei suoi compagni, infatti, stanno migliorando inspiegabilmente. La domanda che la giovane atleta si pone è una sola: per emergere, per diventare i più forti e i più famosi in un dato sport, cosa siamo disposti a fare?.